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Саммит БРИКС поучит «Большую семерку», как решать проблему Афганистана
Политика
Саммит БРИКС поучит «Большую семерку», как решать проблему Афганистана
brics2015.ru

Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в XIII саммите БРИКС, чтобы обсудить с лидерами Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки борьбу с терроризмом, снятие торговых барьеров и коронавирусную пандемию. Особое внимание на встрече, которая пройдет в формате видеоконференции под председательством Индии, будет уделено положению дел в Афганистане и угрозам, исходящим из этой страны.

Безусловно, именно Афганистан окажется темой №1 сегодняшнего саммита. Позорное бегство армии США из Кабула и молниеносная сдача страны под власть «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) поставили под угрозу весь Центрально-Азиатский регион.

Для России особо чувствительным является риск проникновения талибов в слабозащищенные государства Средней Азии и дальше на север. Китай явно озабочен перспективой роста напряженности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, населенном преимущественно мусульманами-уйгурами. Индия же наверняка не в восторге от деятельной роли спецслужб Пакистана в установлении власти талибов.

Таким образом, все три страны кровно заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане, но не ценой выплеска боевиков за его пределы. И прямое общение лидеров России, Китая и Индии на площадке БРИКС поможет выработать общую стратегию действий, причем именно для тех, кто реально способен повлиять на ситуацию.

Крайне показательно, что на днях сперва Москва, а затем и Пекин отказались от участия в саммите G7 по Афганистану на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. Формальной причиной российского отказа стали противоречивые сигналы со стороны участников «Большой семерки» относительно участия нашей страны: то ли они готовы выслушать Россию, то ли нет.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прямо заявил, что формат G7 абсолютно не эффективен для решения афганской проблемы.

«Это будет заседание ради заседания, с уклонением от ответственности и перекладыванием вины на других», — пояснил китайский дипломат.

Трудно выразиться яснее. G7, изначально созданная под эгидой США, давно скатилась до уровня междусобойчика, где мало влияющие на мир американские сателлиты пытаются что-то обсуждать, не имея ни рычагов влияния на ситуацию, ни хотя бы желания договориться между собой.

В случае с Афганистаном это просто бросается в глаза, доказывая не только геополитическую импотенцию Запада, но и полную нежизнеспособность режимов, устанавливаемых им в других частях света. Это отличный урок для тех стран и политиков, которые еще рассчитывают на помощь со стороны Америки и Европы.

На фоне явной ущербности «Большой семерки» блок БРИКС, которому в этом году исполнилось 15 лет, демонстрирует примеры эффективной работы по важнейшим планетарным проблемам, предлагая миру альтернативу хромающему доминированию Запада. В этой альтернативе, с отказом от навязанной западной повестки, заложен ключ успеха в решении не только афганской проблемы, но и любых прочих вызовов, стоящих перед современным миром.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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