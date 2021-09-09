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Принцы Уильям и Гарри поссорились из-за одного вопроса о Меган Маркл
Шоу-бизнес
Принцы Уильям и Гарри поссорились из-за одного вопроса о Меган Маркл
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 9 сентября. Конфликт принцев Уильяма и Гарри начался еще в 2017 году, когда в королевскую семью вошла бывшая американская актриса Меган Маркл. Герцог Кембриджский усомнился в выборе брата.

Не так давно увидела свет неофициальная биографическая книга о Меган Маркл и принце Гарри под названием «Обретая свободу». Авторы Кэролин Дюран и Омид Скоби утверждают, что отношения между братьями начали портиться сразу, как только в Букингемском дворце появилась Меган Маркл. Осенью 2017 года принцы Гарри и Уильям крупно поссорились. Герцога Сассекского разозлил вопрос брата, который тот задал на его помолвке с американской актрисой.

«Ты вообще уверен насчет этого?» — приводятся слова принца Уильяма в книге «Обретая свободу».

По словам Дюран и Скоби, принц Гарри посчитал вопрос оскорбительным. Он решил, что брат не просто усомнился в его выборе, но и таким образом попытался разрушить его отношения с Меган Маркл.

После так называемого «Мегзита» герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и переехали в Калифорнию. Они дали немало интервью, в которых рассказывали о реальных отношениях в Букингемском дворце. Однако некоторые СМИ сообщили, что пара изменила тактику и теперь хочет наладить отношения с семьей. В британской прессе с огромной скоростью продолжают распространяться слухи о возможной встрече Ее Величества с правнучкой Лилибет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Принцы Уильям и Гарри поссорились из-за одного вопроса о Меган Маркл
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