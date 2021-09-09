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Сергей Лавров прокомментировал «шизофреничное» заявление Кулебы о встрече по Донбассу
Политика
Сергей Лавров прокомментировал «шизофреничное» заявление Кулебы о встрече по Донбассу
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 9 сентября. Заявление главы МИД Украины о «нормандском формате» является проявлением шизофреничности. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Недавно в Киеве заявили, что Украина готова снова сесть за стол переговоров по вопросу ситуации в Донбассе. Кулеба подчеркнул, что речь идем о встрече на уровне глав МИД. По его словам, министры из Украины, Франции и Германии уже якобы готовы согласовать дату встречи «нормандской четверки». Глава украинского ведомства выразил надежду, что Лавров тоже примет участие во встрече, добавив, что им «есть о чем говорить».

Лавров позже ответил на «шизофреничные» высказывания Кулебы. Он считает, что встреча ради встречи никому не нужна.

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