Что пишут о российских выборах на Западе

Чем ближе единый день голосования в России, тем больше внимания к этой теме на Западе. Российскими выборами интересуются не только западные эксперты, но и рядовые пользователи соцсетей, в том числе те, кого причисляют к левым. Западные левые сочувственно относятся к оппозиции в России, в том числе к тем, кто исповедует идеи социализма и коммунизма. В качестве примера такого интереса можно привести мнения некоторых политически активных западных граждан с левыми взглядами.

Например, комментарий на одном из популярных ресурсов с таким заголовком «Путин избавляется от своего главного соперника-социалиста».

Речь идет об отстранении от участия в выборах за владение иностранными активами представителя КПРФ Павла Грудинина. При этом пользователь сравнивает российских коммунистов с блогером Алексеем Навальным, причем не в пользу последнего.

Другой автор назвал свою заметку «Возможно ли, чтобы 1917 год повторился в России?». Автор выражает надежду, что, если в России будет новая гражданская война, в ней победят социалисты.

Prt Scr /

«Что ж, надеюсь, они найдут компромисс, так как мне вроде как нравится Путин, но я бы предпочел, чтобы верх взял сталинист. Поэтому я хотел бы, чтобы социалисты победили, если произойдет еще одна гражданская война, революция или переворот», — делится мнением комментатор.

Взгляд со стороны всегда интересен. Особенно если это взгляд иностранцев на твою страну, даже если их мнение довольно своеобразное, далекое от российских реалий. Отметим, сегодня левое движение на Западе — это весьма активная в политическом плане молодежь, среди которой немало сторонников радикальных идей, в том числе феминизма, ЛГБТ, движения BLM (Black Lives Matter) и так далее.