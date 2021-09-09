Борьба за или против: что стоит за встречами оппозиционных кандидатов в Госдуму



В Москве на Патриарших прудах прошли массовые встречи с кандидатами в депутаты Госдумы, в том числе посвященные обсуждению законодательства о СМИ, внесенных Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Организаторами мероприятия стали члены партии «Яблоко», традиционно относящей себя к оппозиции, Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров, журналист Самсон Шоладеми и общественный деятель Эльвира Вихарева.

В Центральном одномандатном округе, на территории которого прошла встреча с кандидатами, баллотируется только один из них — Сергей Митрохин. Остальные же зарегистрированы в других округах столицы. Однако можно предположить, что к избирательным кампаниям кандидатов это мероприятие имело мало отношения.

Prt Scr youtube.com / Владимир Кустов

Стоит напомнить, что два года назад Эльвира Вихарева выступала в качестве организатора митингов в поддержку так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму. Она неоднократно подавала заявки на проведение соответствующих мероприятий, а также стала ведущей протестной акции на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа.

В августе уже этого года общественница вместе с Самсоном Шоладеми, Сергеем Митрохиным, Николаем Кавказским и Мариной Литвинович пытались добиться встречи с Эллой Памфиловой, чтобы обсудить работу наблюдателей ОБСЕ. Организация в свое время отказалась направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, исходя из ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией — допустимое их число было сокращено до 50 и 10 человек соответственно. Любопытно, что за выборами президента США наблюдали лишь 40 представителей ОБСЕ, но никаких митингов возле американского посольства в Москве проведено не было.

facebook.com / Эльвира Вихарева

«Невзирая на то, выиграем мы эту битву или проиграем, мы будем продолжать бороться. И я благодарна каждому из вас, тем, кто не побоялся и пришел отстаивать вашу и нашу свободу. Прошу продолжать эту битву, чтобы не случилось», — заявила на прошедшем митинге Эльвира Вихарева.

Важно отметить, что встречи с депутатами на текущий момент являются единственным разрешенным форматом для уличных акций. Возможно, этим и решили воспользоваться оппозиционные активисты, выступившие в поддержку медиа, внесенных в перечень иноагентов.

Возможно ли, что истинная цель подобных мероприятий — вовсе не избрание в Государственную думу Российской Федерации?