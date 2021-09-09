Лавров: Вашингтон готов к переговорам по Ближнему Востоку в формате «мадридского квартета»

Москва, 9 сентября. Москва видит готовность со стороны Вашингтона вернуться к переговорам по ситуации на Ближнем Востоке в формате «мадридского квартета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Переговорный формат «квартета» предусматривает проведение консультаций и принятие решений по урегулированию обстановки в регионе на уровне глав международных ведомств со сторы России и США (Сергей Лавров и Энтони Блинкен соответственно), а также участие специального уполномоченного от Европейского союза и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Основная задача «ближневосточного квартета» как переговорного формата — найти способ примирения между народами Израиля и Палестины. Площадка фактически прекратила функционировать после того, как от участия в ней в качестве уполномоченного в 2015 году отказался экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Помимо «мадридского квартета», налаживаются и другие контакты между Москвой и Вашингтоном. В конце сентября в Женеве состоится вторая встреча межведомственных делегаций России и США, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. Стороны обсудят вопросы установления и поддержания мировой стабильности.