Российские олимпийцы перед встречей с Путиным соблюдают недельный карантин

Москва, 9 сентября. Победители и призеры летней Олимпиады в Токио готовятся к встрече с президентом Владимиром Путиным. Российские спортсмены соблюдают обязательный недельный карантин из-за пандемии.

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с олимпийскими чемпионами и призерами летних Игр в Токио уже 11 сентября. Перед посещением мероприятия с главой государства спортсмены проходят обязательный семидневный карантин из-за пандемии коронавируса. На изоляции находятся все без исключений, вакцинация и перенесенная болезнь не являются смягчающим обстоятельством.

«Олимпийские чемпионы [проходят карантин] — в московском «Президент-Отеле», призеры — на базе в Новогорске», — пишет Sports.ru.

Сложнее всех приходится гимнастке Ангелине Мельниковой, которая пропускает регулярные тренировки. Спортсменка говорит, что теряет форму. Через месяц она будет представлять Россию на чемпионате мира.

Изначально встреча Владимира Путина и спортсменов должна была состояться 10 сентября, но ее перенесли. Позднее глава государства намерен провести аналогичное мероприятие с участниками Паралимпиады в Токио.