Киев, 9 сентября. Покупка Киевом партии корветов у Турции может стать «последним гвоздем в крышке гроба украинского судостроения», заявил журналист Юрий Касьянов.

Летом украинские власти подписали контракт с турецкой компанией на строительство нескольких корветов класса ADA, которые до 2024 года должны будут пополнить ряды Военно-морских сил Украины.

Обозреватель издания «Страна.ua» Юрий Касьянов в отдельной колонке указал, что необдуманная покупка у Анкары может подтолкнуть к гибели всю судостроительную отрасль, которая и так переживает не лучшие времена.

«Нужны легкие ударные вертолеты, беспилотники в каждый взвод, тепловизоры - каждому солдату на передовой... А мы строим в Турции корветы, не оставляя никаких шансов подыхающей отечественной судостроительной отрасли», — посетовал Касьянов.

Журналист отметил, что Киев постоянно закупает дорогостоящие образцы за рубежом, вместо того, чтобы стимулировать отечественное производство. Касьянов уверен, что Киев уже «добил» украинские предприятия, которые занимались беспилотниками, когда начал закупать Байрактары у Анкары. Теперь публицист ожидает, что такая же незавидная участь постигнет и судостроителей.

Ранее СМИ стало известно, что в Турции прошла торжественная закладка первого корвета, который отправится на Украину в 2022 году, в 2024 году его включат в состав флота.

Военный обозреватель Виктор Литовкин ранее уже указывал, что стремление Кива подогнать армию под стандарты НАТО уничтожает собственную военную промышленность страны. Но странам Евросоюза только на руку развал украинской военной отрасли, поскольку им не нужны конкуренты, указывает «Царьград».