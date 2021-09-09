Новый вид мошенничества в Сети: у россиян начали выманивать деньги и личные данные

Технологический процесс не стоит на месте и постоянно развивается. В нашу жизнь уже давно вошли всевозможные гаджеты, которые значительно ее упрощают. Сегодня можно не выходя из дома получить необходимую услугу, сделав лишь несколько кликов. Но чем быстрее идет прогресс, тем больше появляется людей, которые могут воспользоваться лазейками в программном обеспечении или неосведомленностью граждан, чтобы завладеть данными или средствами людей.

Роскомнадзор неоднократно предупреждал, что мошенники пытаются собирать личные данные граждан РФ. Представляясь сотрудниками надзорного ведомства, они сообщают жертве, что кто-то якобы пытается сменить ее абонентский номер. Также в разговоре злоумышленники пытаются заверить человека в том, что на него якобы оформлен кредит. РКН призвал россиян быть бдительными и проверять то, что говорят неизвестные. Помимо этого, столкнувшись с мошенниками, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Недавно была выявлена еще одна мошенническая схема. Так, злоумышленники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала «Госуслуги». В нем сказано, что гражданина открепили от поликлиники по причине технического сбоя. Людям сразу же предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину за повторное прикрепление к поликлинике. Причем жертву всегда торопят, рассказывая о том, что это необходимо сделать в срочном порядке из-за пандемии.

После того как гражданин соглашается с условиями мошенников, ему предлагают пройти по ссылке на сайт-клон «Госуслуги». Там пользователь должен заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину в несколько тысяч рублей. В итоге деньги, а самое главное — личные данные (ФИО, логин, пароль, номер мобильного телефона и так далее) гражданина, попадают в руки злоумышленников. Хуже всего то, что организаторы схемы могут после этого оформить кредит или микрозайм.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что необходимо усилить ответственность за преступления, совершенные в Сети.

«Проблема киберпреступлений существует не только в Российской Федерации. Это общая беда всего мирового сообщества. Регулярно Генассамблея ООН поднимает данную проблему на всеобщее обсуждение, поскольку хакеры влияют на экономику государства, а также осуществляют другие рядовые преступления. Учитывая тот факт, что Россия присоединилась ко многим международным инициативам по решению данной проблематики, мне кажется, что нашу систему противодействия киберпреступлениям необходимо усовершенствовать. Нужно внести соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы России, а также разработать отдельную правовую базу по противодействию киберпреступлениям. Возможно, необходимо принять отдельно федеральный закон, в котором очень четко будет прописано понятие киберпреступления, методы профилактики и противодействия, а также правовая ответственность за совершение данных действий. Кроме того, необходимо дать дополнительные полномочия Роскомнадзору и полиции. Можно создать какую-то единую горячую линию для обращений граждан», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, Россия уже успешно применяет цифровые технологии в сфере транспорта, из-за чего значительно уменьшилось количество ДТП.

«России необходимо учитывать и собственные современные цифровые технологии, чтобы предотвращать подобного рода преступления. Например, в транспортной сфере у нас есть цифровые технологии. Благодаря этому на дорогах снизилось количество ДТП, а правонарушителям стало намного сложнее уйти от ответственности. Такую же практику необходимо применять и в отношении тех, кто осуществляет киберпреступления», — сообщил он.

Специалист добавил, что государство «перекрыло кислород» мошенникам, которые в последнее время исчерпали свои креативные идеи по выманиванию средств у россиян.

«То, что сейчас мошенники начали копировать сайт “Госуслуги”, говорит о том, что они исчерпали свои креативные идеи в отношении банков и каких-либо других государственных ведомств. Видимо, здесь им государство очень сильно перекрыло кислород, а банки начали вести жесткую политику по отношению к своей безопасности», — резюмировал Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что Московские полицейские задержали основателя финансовой пирамиды. Предварительно установлено, что в результате его действий пострадали свыше 100 человек.