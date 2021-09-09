Актер Веслав Голас скончался в возрасте 90 лет

Варшава, 9 сентября. Известный по сериалу «Четыре танкиста и собака» актер Веслав Голас ушел из жизни. Об этом сообщила дочь артиста.

Он умер 9 сентября, в возрасте 90 лет. На момент смерти актер находился в Польше, сообщает портал Wyborcza со ссылкой на дочь Голаса.

Известность он получил благодаря исполнению главных ролей в популярных в Польше кинокартинах «Капитан Сова в пути», «Кабаре джентльменов в возрасте», «Жена австралийца», «Сарагосский манускрипт», «Лалка», «Разыскивается» и других.

Отмечается, что долгое время до своей кончины польский артист боролся с серьезными проблемами со здоровьем. Так, в октябре прошлого года он перенес инсульт.

Также стало известно о смерти американского актера греческого происхождения Майкла Константина. Он умер в возрасте 94 лет.