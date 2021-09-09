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Российский блогер назвал пять причин, почему не стоит мечтать о переезде в Германию
Общество
Российский блогер назвал пять причин, почему не стоит мечтать о переезде в Германию
pixabay.com

Дюссельдорф, 9 сентября. Красноярец Григорий после 11 лет жизни в Дюссельдорфе поделился, почему не стоит мечтать о переезде в Германию. Он назвал пять ключевых недостатков этой страны.

Большой неожиданностью для русских мигрантов могут стать условия аренды жилья. В Германии квартиры сдают пустыми, из необходимого только сантехника. Всю мебель и технику придется покупать самостоятельно, при этом стоимость аренды составляет 600-800 евро. Крайне редко может встретиться жилье, где есть стиральная машина, чаще всего в помещении нет даже кухонной мебели. Немцы при переезде фактически перевозят пол дома.

Вторая причина — дорогая медицина. Страховка в ФРГ стоит 200-400 евро в месяц. В России дешевле лечиться даже в частной клинике. Кроме того, в Германии практически невозможно купить даже самое простое лекарство без рецепта.

Сибиряк сказал несколько слов о немецких налогах, сравнив их с российскими. В ФРГ 53% дохода гражданина идет государству, при этом половина из них для русского человека выглядит очень странно. Например, немцы платят налог на радио и телевидение, на домашних питомцев. В России ставка НДС всего 18%, а подоходный налог 13%, напомнил красноярец.

«Это вызывало зависть даже в странах Европы. Германия сегодня не может подобным похвастать», — слова переселенца передает его знакомый российский блогер на своем дзен-канале «Путешествия налегке».

В Германии бывшая супруга вправе подать на содержание, даже если у пары не было детей. В качестве причины такого поступка может служить сложность в трудоустройстве, учеба или возраст.

Ключевым фактором для переезда из Дюссельдорфа стало отсутствие свободы выражения. По мнению россиянина, в Германии это понятие искажено и зачастую только вредит. Недоумение Григория вызвало отношение к мигрантам из восточных стран — им многое «спускают с рук», а любое высказывание против грозит неприятными последствиями вплоть до увольнения с работы.

Некоторые иностранцы мечтают о переезде в Россию после первого знакомства со страной. Молодой швед побывал в Туле у родственников жены и задался целью пожить «как свой» в Москве и Санкт-Петербурге.

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германия эмиграция переезд
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