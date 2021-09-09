Мать Андрея Аршавина хочет через суд взыскать с экс-невестки 2 миллиона рублей

Санкт-Петербург, 9 сентября. Мать футболиста Андрея Аршавина настаивает, что бывшая жена сына, журналистка Алиса Казьмина незаконно занимает ее таунхаус. Дом по документам принадлежит Татьяне Аршавиной.

Официально Аршавин и Казьмина развелись еще летом 2019 года. Однако судебные разбирательства бывших супругов длятся до сих пор. Мать экс-капитана сборной России по футболу пытается выселить журналистку из загородного дома, который когда-то ей купил сын. В таунхаусе Казьмина поселилась после свадьбы с Аршавиным.

Несмотря на то, что недвижимость официально записана на Татьяну Аршавину, экс-супруга спортсмена не намерена съезжать. По словам журналистки, она находится в сложном материальном положении — все деньги уходят на ее дорогостоящее лечение из-за аутоиммунного заболевания. Она обвиняет семью футболиста в бесчеловечности, ведь они выгоняют ее с тремя деньгами на улицу.

Жалобы Казьминой совершенно не тронули Татьяну Аршавину. Женщина устала от разборок с экс-невесткой, поэтому обратилась в суд. Как сообщил источник ФАН, иск матери спортсмена зарегистрирован в Красносельском районном суде города Санкт-Петербурга. Татьяна Аршавина требует с Казьминой 2 миллиона рублей за незаконное обогащение. По ее словам, эту сумму она могла выручить, если бы сдавала дом, который занимает Казьмина с детьми. Иск она подала еще в середине июля. Тогда документ был направлен в Приморский суд, однако журналистка оказалась официально прописана в другом районе в квартире своей матери.

Ответить в суде в скором времени предстоит и самому Андрею Аршавину. Против футболиста подала иск его бывшая гражданская жена, телеведущая Юлия Барановская. Она пытается добиться увеличения алиментов на троих детей.