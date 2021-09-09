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Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
Весь мир
Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 9 сентября. Бывший глава отдела регистрации занятости в Федерации торговых палат Египта Хамди Имам заявил, что трудовые мигранты вернутся в Ливию после президентских и парламентских выборов. Плебисцит намечен на 24 декабря текущего года.

В интервью местной газете «Аль-Ватан» специалист рассказал, что в настоящий момент разрабатывается платформа Wafed, которая свяжет профильные министерства двух государств в единую электронную систему. Она поможет устранить хаотичность на рынке труда.

Хамди Имам уточнил, что около двух миллионов разнорабочих ожидают завершения выборов в Ливии, чтобы получить возможность поехать в североафриканское государство на заработки. В частности, граждане республики надеются найти работу в компаниях, занимающихся строительством в населенных пунктах.

В начале года делегации двух стран провели взаимные поездки для обсуждения привлечения зарубежных корпораций для восстановления разрушенных городов в результате затяжного кризиса. Предварительно стороны договорились об отправке трудовых мигрантов в Триполи.

Глава египетско-ливийской палаты Насер Баян в конце августа заявил о временном переносе переговоров с официальными лицами переходного Правительства национального единства о возвращении строительных компаний в североафриканское государство. Причиной такого решения стали столкновения боевиков и подготовка к проведению президентских и парламентских выборов.

Несмотря на затруднения с трудовыми мигрантами, Каир и Триполи продолжают расширять сотрудничество в различных областях. Стороны заключили соглашение о совместной реализации ряда энергетических проектов и создании единой системы для полной цифровой трансформации.

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