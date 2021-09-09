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Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 14:45
Весь мир
Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
Федеральное агентство новостей  /  Абубакар Сидик

Конакри, 9 сентября. Новые власти Гвинеи провели протокольную встречу с российскими дипломатами, говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства нашей страны в Facebook.

Необходимо отметить, что новость с прикрепленными фотографиями Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Гвинее и Сьерра-Леоне по совместительству Вадима Разумовского и полковника Мамади Думбуйя широко разошлась по соцсетям и вызвала самые положительные эмоции у жителей Гвинеи и других африканских государств.

Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
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Последним надоели неоколониальные амбиции и потребительское отношение Парижа, заинтересованного в нелегальной разработке и добыче природных богатств. Францию осуждают за попытки установления марионеточных правительств в странах региона.

Молодой полковник стал национальным героем после отстранения от власти профранцузских президента Альфа Конде и его администрации. Местные СМИ и жители отмечают, что глава Национального комитета за объединение и развитие находится в хороших отношениях с другим военнослужащими, например, с временным президентом Мали Ассими Гойта.

В целом население континента поддерживает молодых лидеров, реально заинтересованных в построении сильных государств, стремящихся к миру и стабильности, а также небезразличных к судьбе народа. Примерами для них является последний легитимный лидер Ливии Муаммар Каддафи, при котором североафриканское государство уважали на мировой арене.

Ранее ФАН сообщал, что жители ЦАР обвинили Францию в рабской эксплуатации африканцев.

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