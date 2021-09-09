ООН выразила обеспокоенность политическим кризисом в Бразилии

Бразилиа, 9 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Бразилии к диалогу с остальными политическими силами. По его мнению, в стране необходимо сохранить «верховенство права».

Secretário-geral da ONU pede defesa do estado de direito no Brasil https://t.co/BgS9DLU4Tm — UOL Notícias (@UOLNoticias) September 8, 2021

Гутерреш опубликовал свое заявление через день после демонстрации сторонников и противников действующего президента Бразилии Жаира Болсонару. В нем говорится, что генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в южноамериканской стране и отмечает, что в целом акции, приуроченные ко Дню независимости, прошли в мирной обстановке, при этом есть разногласия.

«Гутерреш подтверждает важность соблюдения верховенства закона для решения текущих проблем страны и призывает все ключевые политические силы разрешить разногласия путем диалога», — говорится заявлении.

Генерального секретаря ООН также поддержал исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот. По мнению правозащитника, Болсонару во время выступления на митинге 7 сентября повторил «праймериз Дональда Трампа», когда безосновательно поставил под сомнение систему голосования и раскритиковал политических активистов и журналистов.

«Мы верим в бразильскую демократию, но Болсонару делает все возможное, чтобы подорвать ее. Это беспокоит не только бразильцев, но и остальной мир. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в стране», — сказал он.

Митинги 7 сентября

В столице Бразилии 7 сентября прошли многотысячные митинги среди сторонников и противников Болсонару, приуроченные ко Дню независимости. Глава государства выступил с критикой Верховного суда, который не поддержал проведение реформы системы голосования. Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе волеизъявления с использованием электронных урн. Она, по мнению президента, не позволяет верифицировать результаты. Болсонару пригрозил судьям созывом альтернативного органа управления — Совета республики, который вправе инициировать введение режима обороны в стране.