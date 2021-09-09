Композитор Виталий Муканяев рассказал о процессе создания музыки к «Шугалею-3»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Автор музыки к фильму — такой же зритель, как и другие, ему нужно ознакомиться с материалом, над которым предстоит работать, заявил композитор Виталий Муканяев.

По словам Муканяева, работа над третьим фильмом киносаги о социологе Максиме Шугалее была сложной и кропотливой. При написании саундтрека он вдохновлялся сюжетом, съемками и игрой актеров.

«Чтобы создать музыкальный образ, я с головой погрузился в историю фильма, пропустил все через себя. Я много времени провел с этой историей, поэтому когда увидел итог, был доволен», — поделился композитор с iReactor.

Его главной задачей было не отвлекать внимание от фильма, а создавать особую атмосферу, подогревать интерес зрителя. Поэтому большая часть музыки в киноленте должна быть фоновой. Она призвана передать колорит и эстетику места, где происходят события, подытожил Муканяев.

«Шугалей-3» выходит в петербургских кинотеатрах с 9 сентября. Создатели новой части расскажут о возвращении на родину ученого-социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. В картине режиссера Михаила Вассербаума главные роли сыграли Кирилл Полухин, Олег Абалян, Алексей Кравченко и другие артисты.

Сценарист Владимир Измайлов, работая над кинолентой, даже не мог предположить, что события, показанные в фильме «Шугалей-3», окажутся пророческими. Речь идет об освобождении сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади из частной тюрьмы «Митига» в Триполи.