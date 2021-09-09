ФАН обратился в прокуратуру в связи с ребрендингом штаба Навального в Перми

Редакция ФАН полагает, что ликвидированный по решению Мосгорсуда штаб Навального1 в Перми (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) возобновляет работу под новой вывеской — «Пермь 36,6». Название данного проекта — отсылка к местному музею-заповеднику истории политических репрессий «Пермь-36», который расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии.

Реинкарнация структуры Волкова

Запуск этого «расследовательского» проекта анонсировал экс-координатор пермского филиала ФБК Сергей Ухов. На текущий момент активист запустил только YouTube-канал, однако вскоре может появиться и сайт.

Prt Scr youtube.com / Пермь-36,6

«Портал будет стараться работать как настоящее и объективное СМИ, но не скрывать своих политических взглядов, делать расследования и рассказывать, как живут и за что голосуют наши народные избранники», — заявляет автор ролика.

Напомним, беглый оппозиционер Леонид Волков, скрывающийся от российского правосудия в Литве, говорил, что некоторые штабы Навального продолжат работать в качестве «независимых общественно-политических движений во главе с сильными лидерами». Кроме того, о планах ближайшего соратника основателя ФБК по созданию в регионах «спящих ячеек» экстремисткой организации ранее рассказал СМИ юрист Виталий Серуканов:

«Леонид решил оставить ряд людей на зарплате по регионам и просто сделать из них таких «киберпартизан». Я думаю, это приведет к тому, что [правоохранительные] органы очень быстро вычислят эти ячейки».

В конце августа ФАН обратил внимание на схожий проект — Волгоградский антикоррупционный штаб «Дозор» (ВАШ «Дозор»). Его инициаторами являются бывшие сотрудники местного штаба Навального — Евгений Кочергин и Мария Худоярова.

Пермский активист

Руководитель проекта «Пермь-36,6» — 35-летний Сергей Ухов. В открытых источниках о нем не так много информации. Известно, что он проходил обучение в Пермском политехническом университете, потом работал на протяжении семи лет начальником смены на предприятии АО «Камтэкс-Химпром». В 2014 году увлекся общественно-политической деятельностью.

Prt Scr vk.com / Сергей Ухов

Осенью 2018 года активист стал координатором штаба Навального в Перми, заменив впоследствии покинувшую Россию сторонницу осужденного оппозиционера Наталью Вавилову. В июне 2020 года у здания пермского Ленинского районного суда его задержали сотрудники полиции за попытку провести пикет. По данному инциденту был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

В январе текущего года Свердловский районный суд Перми назначил Ухову пять суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Поводом стало его участие в подготовке несогласованной с властями акции в поддержку Навального.

В конце прошлого месяца, 31 августа, Сергея вызвали на допрос в качестве свидетеля в следственное управление СК РФ по Пермскому краю, о чем он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Prt Scr vk.com / Сергей Ухов

Несостоявшиеся политические амбиции

После ликвидации по решению суда экстремистских структур Навального Ухов зарегистрировался кандидатом в депутаты Пермской городской думы по одномандатному избирательному округу №1. Однако в начале июля 2021-го окружная избирательная комиссия аннулировала выдвижение активиста в связи с его причастностью к деятельности ФБК в соответствии с законом, вступившим в силу 4 июня текущего года.

Важно отметить, что в судебном решении от 9 июня 2021 года о признании ФБК и связанных с ним структур Алексея Навального экстремистскими организациями Сергей Ухов фигурирует как лицо, которое осуществляет руководство штабом в Перми.

Несколько дней назад, 6 сентября, Свердловский районный суд Перми снял с выборов кандидата-самовыдвиженца Александру Семенову, которая является женой Ухова. Причиной решения стала ее связь с деятельностью местного штаба Навального. Она баллотировалась в Пермскую городскую думу по 21-му округу.

Финансовая подоплека «Пермь-36,6»

В сентябре 2019 года банковские счета Ухова и его супруги были арестованы по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей в «Фонде борьбы с коррупцией»2 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена и ликвидирована по решению суда). Следствие отмечало, что с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники экстремисткой организации Навального и «лица, имеющие отношение к деятельности» ФБК, получили крупную сумму, полученную преступным путем. По версии обвинения, эти средства фигуранты дела положили на несколько счетов, а затем через банкоматы перевели в фонд.

Едва запустив свой новый проект, Сергей уже просит подписчиков YouTube-канала поддержать его финансово. Такой подход является отличительной чертой большинства членов команды Навального, привыкших жить за чужой счет.

«Мы зависим только от вас и существуем на ваши пожертвования», — написал Ухов под первым роликом на YouTube-канале.

Антироссийские проекты команды Навального

По своей сути «Пермь-36,6» фактически ничем не отличается от нового проекта активиста и бывшего координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочергина ВАШ «Дозор». Их поочередный запуск в преддверии выборов в Госдуму РФ может являться частью ребрендинг-стратегии Леонида Волкова. Вероятно, посредством подобных региональных ячеек сбежавшая за границу команда Навального будет пытаться продолжать действовать против интересов России, критикуя власти и подрывая доверие общества к избирательному процессу. Это подтверждает реклама «Умного голосования» в первом же видеоролике на новом YouTube-канале Ухова.

Prt Scr youtube.com / Пермь-36,6

ФАН направил обращение в ГУ МВД Пермского края, а также прокуратуру города Перми с заявлением о том, что экстремистская организация «штаб Навального» продолжает осуществлять свою деятельность в регионе под новым названием, и с просьбой принять меры реагирования.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.