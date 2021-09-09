Плюсы от использования биткоинов назвали в криптоассоциации РАКИБ

Москва, 9 сентября. Главная криптовалюта современности имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Биткоины, а также другие криптовалюты пользуются в настоящее время повышенным спросом неспроста. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников рассказал в комментарии Общественной Службе Новостей, как чувствует себя рынок токенов сегодня.

Недавние торги показали, что биткоин вышел на новый рекорд с весны, достигнув планки в 51,99 тыс. долларов. Пользоваться биткоином выгодно, считает Бражников, потому что комиссия за операции с цифровыми монетами часто меньше, чем за аналогичные услуги с валютами в банках.

Компании с лицензиями на деятельность, связанную с обменом криптовалюты на другие фиаты, есть на территории Швейцарии и Эстонии. Представитель РАКИБ объясняет, что биткоин может быть удобным инструментом, который не привязан к какой-либо валюте, а всего одну карту можно использовать для поступления средств.

Помимо этого, указывает эксперт, на биткоине можно делать деньги. Он упоминает ситуации, когда инвесторы вкладывали 200 евро, а затем получали 10 млн долларов. Резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров уверен, что криптовалюта сможет расположиться в коридоре 73-75 тыс. долларов уже в этом году.