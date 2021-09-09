Минпросвещения России не планирует переводить школьников на удаленку

Москва, 9 сентября. Занятия в российских школах планируется проводить в привычном очном формате обучения, заявили в Минпросвещения РФ.

Учебные заведения должны выполнять не только образовательную, но и воспитательную функции. Достичь эти цели можно только при условии личного контакта между преподавателем и ребенком, объяснил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Мне кажется, что будущее [в школьном образовании], безусловно, за комбинированным подходом, но подчеркиваю: очный формат в школе не заменит ничего», — приводит его мнение ТАСС.

Удаленку и другие экспериментальные подходы обучения можно применять в вузах, полагает Буцаев. Школьные занятия, по его мнению, следует проводить в традиционной форме.