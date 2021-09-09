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Минпросвещения России не планирует переводить школьников на удаленку

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:58
Общество
Минпросвещения России не планирует переводить школьников на удаленку
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 9 сентября. Занятия в российских школах планируется проводить в привычном очном формате обучения, заявили в Минпросвещения РФ.

Учебные заведения должны выполнять не только образовательную, но и воспитательную функции. Достичь эти цели можно только при условии личного контакта между преподавателем и ребенком, объяснил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Мне кажется, что будущее [в школьном образовании], безусловно, за комбинированным подходом, но подчеркиваю: очный формат в школе не заменит ничего», — приводит его мнение ТАСС.

Удаленку и другие экспериментальные подходы обучения можно применять в вузах, полагает Буцаев. Школьные занятия, по его мнению, следует проводить в традиционной форме.

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