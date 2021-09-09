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Кадры с потасовкой в Раде из-за Зеленского появились в Сети

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:54
Политика
Кадры с потасовкой в Раде из-за Зеленского появились в Сети
Федеральное агентство новостей

Киев, 9 сентября. Предложение обсудить расследование компании CNN о провокации СБУ и ЦРУ против россиян в Белоруссии спровоцировало потасовку в Верховной раде Украины. Инцидент попал на видео.

Экс-нардеп фракции «Слуга народа» Гео Лерос призвал вынести на всеобщее обсуждение вопрос о роли президента Владимира Зеленского в том, что акция спецслужб с треском провалилась. Защитить честь бывшего артиста «Квартала 95» вознамерился действующий член правящей партии Николай Тищенко, в результате чего завязалась драка.

«Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. — Прим. ред.) слили эту спецоперацию? Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», — заявил Лерос с парламентской трибуны.

Тищенко бросился вырывать микрофон из рук депутата, но за Лероса тут же вступились другие законодатели. По их словам, на Украине провозглашена свобода слова, а значит, бывший член партии Зеленского имеет право говорить все, что посчитает нужным. В запале противостояния экс-член партии «Слуга народа» выкрикнул, что действующее правительство ведет Украину в пропасть, и страну нужно спасать.

Поводом для выступления Гео Лероса стала публикация CNN о провальной операции СБУ и ЦРУ под Минском в 2020 году. Тогда спецслужбы планировали похитить 33 россиян, находившихся в санатории «Белорусочка», переодеть их в сотрудников частной военной компании и расстрелять. Однако провокацию удалось пресечь благодаря сотрудникам КГБ, задержавшим отдыхающих и отправившим на родину. Позднее в ФСБ подтвердили опубликованную CNN информацию.

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