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Социолог Дарья Щербакова озвучила все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге
Общество
Социолог Дарья Щербакова озвучила все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Поездки в общественном транспорте станут для петербуржцев дешевле благодаря пересадочному тарифу, который начнет действовать в апреле 2022 года. Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова рассказала ФАН, сделают ли пересадку для пассажиров бесплатной, а также объяснила, почему сервис понравится обладателям единых проездных на месяц.

По словам эксперта, основное преимущество перехода на специальную систему транспортного обслуживания — экономия денег пассажиров.

«В рамках нового тарифа горожане в течение часа смогут совершить дополнительную поездку на наземном транспорте. В первую очередь это выгодно тем, кто ежедневно пользуется маршрутами с пересадками в две стороны. Подобное решение пойдет на пользу петербуржцам, не имеющим льгот», — отметила она.

Дарья Щербакова добавила, что стоимость самого тарифа пока не определена, и выразила сомнение, что пересадка будет бесплатной.

«Скорее всего, введут некую тарифную сетку», — предположила эксперт.

Кроме того, как рассказала доцент, пользоваться новой системой оплаты смогут держатели карты «Подорожник».

Все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

По мнению Щербаковой, пересадочный тариф вполне может перетянуть на свою сторону тех, кто покупает проездные билеты на месяц.

«Актуальным данный тариф станет в условиях смены режима работы и перехода на частичную удаленку ряда петербургских компаний. Сотрудникам уже не надо выходить в офис каждый день, смена практик оплаты проезда может следовать за новым графиком», — заявила специалист.

Рассуждая об удобности тарифного меню, Щербакова отметила, что пока недостатков у проекта не обнаружено.

 «Даже если представить, что пересадка будет как-то разумно оплачиваться, в частности не более 50% стоимости второго и последующих видов транспорта, то это выгодное предложение», — подчеркнула эксперт.

Все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

В завершение кандидат наук оценила перспективы воплощения транспортной реформы.

«Важно, чтобы при ее реализации городская маршрутная сеть полноценно могла заменить коммерческую, а нагрузка на инфраструктуру транспорта общего пользования на стала избыточной. В противном случае люди будут вынуждены мерзнуть и мокнуть на остановках в ожидании нужных автобусов», — заключила доцент.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская». Ее планируют реконструировать. В рамках реализации созданного плана на «Фрунзенской» заменят все эскалаторы, а на одном из этажей сделают Единый диспетчерский центр метрополитена. Остальные ярусы также приспособят под нужды городской подземки.

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Все новости / Общество / Социолог Дарья Щербакова озвучила все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге
петербург метро санкт-петербург транспорт РАНХиГС
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