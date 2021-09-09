Социолог Дарья Щербакова озвучила все преимущества пересадочного тарифа в Петербурге

Поездки в общественном транспорте станут для петербуржцев дешевле благодаря пересадочному тарифу, который начнет действовать в апреле 2022 года. Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова рассказала ФАН, сделают ли пересадку для пассажиров бесплатной, а также объяснила, почему сервис понравится обладателям единых проездных на месяц.
По словам эксперта, основное преимущество перехода на специальную систему транспортного обслуживания — экономия денег пассажиров.
«В рамках нового тарифа горожане в течение часа смогут совершить дополнительную поездку на наземном транспорте. В первую очередь это выгодно тем, кто ежедневно пользуется маршрутами с пересадками в две стороны. Подобное решение пойдет на пользу петербуржцам, не имеющим льгот», — отметила она.
Дарья Щербакова добавила, что стоимость самого тарифа пока не определена, и выразила сомнение, что пересадка будет бесплатной.
«Скорее всего, введут некую тарифную сетку», — предположила эксперт.
Кроме того, как рассказала доцент, пользоваться новой системой оплаты смогут держатели карты «Подорожник».
По мнению Щербаковой, пересадочный тариф вполне может перетянуть на свою сторону тех, кто покупает проездные билеты на месяц.
«Актуальным данный тариф станет в условиях смены режима работы и перехода на частичную удаленку ряда петербургских компаний. Сотрудникам уже не надо выходить в офис каждый день, смена практик оплаты проезда может следовать за новым графиком», — заявила специалист.
Рассуждая об удобности тарифного меню, Щербакова отметила, что пока недостатков у проекта не обнаружено.
«Даже если представить, что пересадка будет как-то разумно оплачиваться, в частности не более 50% стоимости второго и последующих видов транспорта, то это выгодное предложение», — подчеркнула эксперт.
В завершение кандидат наук оценила перспективы воплощения транспортной реформы.
«Важно, чтобы при ее реализации городская маршрутная сеть полноценно могла заменить коммерческую, а нагрузка на инфраструктуру транспорта общего пользования на стала избыточной. В противном случае люди будут вынуждены мерзнуть и мокнуть на остановках в ожидании нужных автобусов», — заключила доцент.
Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская». Ее планируют реконструировать. В рамках реализации созданного плана на «Фрунзенской» заменят все эскалаторы, а на одном из этажей сделают Единый диспетчерский центр метрополитена. Остальные ярусы также приспособят под нужды городской подземки.