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Неприкрытое вмешательство Пентагона в выборы в России возмутило депутата Госдумы Пискарева

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:51
Политика
Неприкрытое вмешательство Пентагона в выборы в России возмутило депутата Госдумы Пискарева
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 сентября. Государственная дума прокомментировала сообщения о попытках других стран повлиять на выборы в России.

Комментарий дал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он заявил,что граждан РФ пытаюсь вовлечь в деструктивную деятельность в преддверии выборов.

Недавно в комиссию поступила информация о вероятном использовании россиян — сотрудников иностранных посольств в Москве в качестве посредников для продвижения экстремистской деятельности. Также есть данные о финансировании проектов и приложений для телефонов, с помощью которых другие государства собираются оказать влияние на выборы в России.

«Речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать. Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона», — возмутился Пискарев.

Россия столкнулась с неприкрытым вмешательством в свои внутренние дела. Комиссия Госдумы активно работает над противостоянием иностранному влиянию.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». Деятельность платформы была связана с экстремистской организацией.

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выборы госдума пискарев
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