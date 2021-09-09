«Как козлу охранять капусту»: юрист Соловьев объяснил, почему Украине не доверят «СП-2»

Украина не может управлять экономической ситуацией в стране. Киев даже не справляется с неизбежным ростом тарифов для населения, заявил в беседе с ФАН заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Соловьев прокомментировал заявление журналистов газеты «Сегодня» о том, что компания с Украины, управляющая газотранспортной системой, лучше всего подойдет на роль не зависимого от «Газпрома» оператора трубопровода «Северный поток — 2».

В своей статье авторы напомнили о газовой директиве Евросоюза, под действие которой подпадает российский газопровод.

«Они (украинские власти. — Прим. ФАН) не справляются с неизбежным ростом тарифов для населения, продолжающимся расслоением населения, обнищанием простых людей, всепоглощающей коррупцией и повседневным разгильдяйством», — поделился мнением с ФАН Иван Соловьев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник агентства отметил, что желание управлять чужой собственностью — просто комично. Оно напоминает известную пословицу: съесть-то он съест, да кто ж ему даст.

«Уверен, что страны, заинтересованные в бесперебойной работе «Северного потока — 2», прекрасно осознают все возможные негативные последствия включения Украины в орбиту этого проекта. И есть же элементарный здравый смысл: никому не должно прийти в голову поставить козла охранять капусту», — подчеркнул юрист.

Соловьев напомнил, что именно Украина выступала самым яростным и последовательным противником проекта «Северный поток — 2».

Ранее были перечислены причины высокой востребованности российского трубопровода «Северный поток — 2» у стран Европейского союза. Проект «СП-2» ранее вызвал протесты Украины, Польши и балтийских стран.