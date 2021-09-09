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Таможня Ливии пресекла попытку контрабанды оборудования для производства наркотиков
Весь мир
Таможня Ливии пресекла попытку контрабанды оборудования для производства наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Триполи, 9 сентября. Таможенное управление предотвратило попытку контрабанды фабричного оборудования, используемого для изготовления наркотиков и прибывшего из Ливана в морской порт Триполи.

Для поимки преступника службы организовали засаду. Расследование показало, что злоумышленник имеет сирийское гражданство. Он намеревался незаконно импортировать технику, изготавливающую около 10 тыс. таблеток в день и записанную на поддельную компанию во избежание ее обнаружения. Операция проведена в сотрудничестве с Главным управлением по контролю за наркотиками и психотропными веществами при министерстве внутренних дел в Правительстве национального единства (ПНЕ).

Несмотря на подписание в октябре прошлого года соглашения о перемирии и формирование ПНЕ, ознаменовавших этап политического урегулирования в Ливии, эта североафриканская страна сохранила статус транзитного пункта, через который проходят маршруты нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Международная редакция ФАН ранее опубликовала отчет о том, почему такая ситуация наблюдается в государстве и кто несет ответственность за незаконные передвижения людей и товаров.

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ливия
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