Главы стран ОДКБ намерены подписать договор о перевооружении коллективных сил

Москва, 9 сентября. Главы стран ОДКБ соберутся в Душанбе для подписания договора о переоснащении коллективных сил современным вооружением, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Встреча глав стран-участниц ОДКБ состоится 16 сентября в Душанбе. По словам Борисова, делегации подпишут договор о переоснащении коллективных сил. Ранее вице-премьер заявил, что страны ОДКБ уже готовят план по переоснащению армий новой техникой и оружием.

«Особенно сегодня эта ситуация складывается остро в связи с известными событиями в Средней Азии», — подчеркнул Борисов по итогам заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

Усиление коллективных сил, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, происходит на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане. В середине августа вся власть в стране перешла в руки боевиков «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). В связи с этим страны-участницы договора приняли решение об увеличении числа совместных учений у границ с Афганистаном.

Ранее в организации пришли к решению о том, что в случае угрозы со стороны Афганистана, участницы договора разместят военный контингент на территории соседнего Таджикистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.