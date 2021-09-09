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Пропавшие в Красноярском крае девочки найдены живыми
Происшествия
Пропавшие в Красноярском крае девочки найдены живыми
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Красноярск, 9 сентября. Две школьницы, которые накануне пропали в Лесосибирске, были обнаружены живыми, сообщают в полиции. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает.

Девочки ушли из дома в среду и не вернулись. Они ночевали у подруги, затем сели в такси, но так и не добрались до места назначения. Началась поисковая операция, в которой принимали участие городские правоохранители.

Ранее ФАН выяснил, что одна из пропавших четыре раза сбегала из дома. Родители намеренно не писали заявление о пропаже, так как не хотели, чтобы девочку поставили на учет.

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