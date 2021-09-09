В Кирове собрали уникальную машину для силовых структур

Киров, 9 сентября. Кировский научно-исследовательский институт средств вычислительной техники (НИИ СВТ) выпустил уникальную машину для силовых структур. Это лабораторно-полевой комплекс в виде автономных модулей, каждый из которых оснащен собственной системой жизнеобеспечения, сообщает портал «Свойкировский.рф».

Новая разработка кировских ученых и инженеров предназначена для поставок на экспорт. Ее представили губернатору Кировской области Игорю Васильеву на полигоне 9 сентября.

Генеральный директор предприятия Сергей Романов рассказал, что НИИ СВТ входит в состав российского холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», а также в перечень оборонно-промышленного комплекса Кировской области. Кроме этого, предприятие выполняет государственные оборонные заказы, а также разрабатывает и изготавливает комплектующие изделия по заказам Роскосмоса.

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