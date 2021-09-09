Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 14:13
14:11
Весь мир
Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
14:09
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе экстремистского движения «Меджлис» Чубарову
14:08
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина хочет через суд взыскать с экс-невестки 2 миллиона рублей
14:08
Весь мир
Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
14:04
Общество
Сербия произвела порядка 545 тысяч доз вакцины «Спутник V»
14:03
Общество
Композитор Виталий Муканяев рассказал о процессе создания музыки к «Шугалею-3»
14:02
Весь мир
Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
14:02
Общество
Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
14:01
Спорт
«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
13:58
Происшествия
Под Иркутском мужчина и женщина подожгли машину с шестилетним ребенком
Все новости

Президент Киргизии уволил посла республики в Афганистане
Политика
Президент Киргизии уволил посла республики в Афганистане
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 9 сентября. Посол Киргизии в Афганистане Мирослав Ниязов освобожден от должности. Его уволил президент республики Садыр Жапаров.

Жапаров подписал соответствующий указ 9 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства. Мирослав Ниязов покинул пост по собственному желанию, уточнили в Бишкеке. Он исполнял обязанности дипломатического представителя с марта 2019 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности установить деловые контакты с новыми властями Афганистана. Лидер республики отметил, что это необходимо для устранения острых гуманитарных проблем в регионе. Токаев выразил надежду, что позиции руководства исламской республики будут умеренными.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Киргизии уволил посла республики в Афганистане
афганистан киргизия жапаров ниязов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru