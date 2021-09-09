Президент Киргизии уволил посла республики в Афганистане

Бишкек, 9 сентября. Посол Киргизии в Афганистане Мирослав Ниязов освобожден от должности. Его уволил президент республики Садыр Жапаров.

Жапаров подписал соответствующий указ 9 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства. Мирослав Ниязов покинул пост по собственному желанию, уточнили в Бишкеке. Он исполнял обязанности дипломатического представителя с марта 2019 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности установить деловые контакты с новыми властями Афганистана. Лидер республики отметил, что это необходимо для устранения острых гуманитарных проблем в регионе. Токаев выразил надежду, что позиции руководства исламской республики будут умеренными.