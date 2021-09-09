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Польские фанаты встретили свистом акцию BLM от сборной Англии

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:29
Спорт
Польские фанаты встретили свистом акцию BLM от сборной Англии
Global Look Press  /  PIOTR KUCZA via www.imago-images/www.imago-images.de

Варшава, 9 сентября. Болельщики сборной Польши освистали игроков английской национальной команды перед матчем квалификации ЧМ-2022.

Матч сборных Польши и Англии состоялся накануне на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счетом 1:1. Перед игрой финалисты Евро-2020 в очередной раз поддержали движение Black Lives Matter, преклонив колено. Акция сборной Англии не понравилась польской публике. Болельщики освистали команду Гарета Саутгейта. Капитан сборной Польши Роберт Левандовски в этот момент указал на нашивку Respect на его майке.

Сыграв вничью в Варшаве, сборная Англии набрала 16 очков. Команда Саутгейта занимает первое место в турнирной таблице группы I. Польская национальная команда с 11 очками в активе располагается на третьей строчке.

Ранее ФИФА запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо принимать участие в матчах до 14 сентября. Они пропустят игры с «Ахматом» и «Челси».

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Все новости / Спорт / Польские фанаты встретили свистом акцию BLM от сборной Англии
польша англия чм-2022 квалификация blm
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