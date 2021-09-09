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Виктория Боня закатила истерику из-за еды на шоу «Звезды в Африке»
Шоу-бизнес
Виктория Боня закатила истерику из-за еды на шоу «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 9 сентября. Блогер и телеведущая Виктория Боня стала одной из участниц нового реалити-шоу ТНТ «Звезды в Африке». Испытания на проекте оказались для Бони слишком сложными.

Премьера экстремальной программы состоится в эфире ТНТ 19 сентября. В проекте приняли участие 10 звезд российского шоу-бизнеса, которым в буквальном смысле пришлось выживать в одной из жарки стран Африки. Ведущими проекта стали звезда «Дома-2» Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. Проверить себя на прочность решили Анна Хилькевич, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Айза, Станислав Ярушин, Виктория Боня и другие.

Первой не выдержала Виктория Боня. Телеведущая устроила истерику в самом начале шоу, оставшись без еды. По правилам проекта, участники проходят испытания, за которые получают награду — еду. Голодными остаются те, кому не удалось успешно пройти конкурсы. Именно в такой ситуации и оказалась Боня. Звезда ворвалась в столовую, где ели другие участники, и начала рыдать и проклинать организаторов проекта.

«У меня сейчас истерика будет! Это не смешно! Мне нужно поесть! Я так не могу!» — кричала Виктория Боня, заглядывая в тарелки своих коллег по шоу.

Другие звезды, видя слезы телеведущей, сжалились и выделили ей порцию еды. Однако даже это не успокоило Боню. Опустошив тарелку, она начала причитать, что размер порции был слишком маленьким.

Ранее Виктория Боня откровенно рассказала поклонникам о своих переживаниях. Звезда скандальной телестройки призналась, что тоскует по своему единственному ребенку, который находится у отца.

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бузова боня звезды в африке
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