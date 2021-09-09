Американец отказался от сэндвичей в пользу русских бутербродов после пяти лет жизни в Москве

Москва, 9 сентября. После пяти лет проживания в России американский блогер Джейкоб признался, что у него изменились многие вкусовые привычки.

Недавно он внезапно понял, что постепенно отказался от еще одного традиционного блюда своей родины — он осознал, что перестал готовить сэндвичи. До переезда в Россию он ел их на завтрак, обед и ужин, а сейчас отдает предпочтения простым русским бутербродам. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» Джейкоб поделился, какие именно сочетания вкусов ему особенно понравились.

Не так давно американцу довелось попробовать бутерброд с грибной икрой. Этим блюдом его угостили родители его русской возлюбленной. Джейкоб признался, что в одиночку съел всю начинку и сам не заметил, как это случилось. Блюдо настолько понравилось американцу, что он решил научиться самостоятельно готовить грибную икру.

Шпротные бутерброды раньше не нравились иностранцу, но после того, как Джейкоб попробовал настоящие русские бутерброды со шпротами, он просто влюбился в них.

«Когда слышишь словосочетание «русский бутерброд», то лично у меня в голове всплывает образ черного хлеба со шпротами... Я не могу перестать думать о вкусном, слегка чесночном аромате с сочным соленым огурцом, подчеркивающим копченость шпроты», — поделился американец.

Блогер принял решение научиться самостоятельно готовить такой перекус, а автора этого блюда он назвал гением. В Америке Джейкоб предпочитал сэндвичи с яичницей и беконом, он мог завтракать таким образом несколько дней подряд. Но сейчас лучшим утренним бутербродом американец признал простой русский хлеб с маслом и сыром. Экспериментальным путем блогер выяснил, что нужен именно твердый сыр, а не плавленный или моцарелла. Джейкоб отметил, что частенько так завтракает, игнорируя кашу, которую не любит готовить.

Российские читатели не прошли мимо и надавали блогеру советов, как можно быстро и без мороки приготовить вкусную утреннюю кашу. Также в комментариях можно почерпнуть много интересных рецептов простых русских бутербродов.

После дегустации грибной икры Джейкоб поделился, в чем отличия в приготовлении блюда в России и в США. Оказывается, в Америке тоже готовят грибную икру, однако заграничные производители добавляют в нее много различных компонентов, что значительно приглушает вкус основного ингредиента.