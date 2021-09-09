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Анастасия Волочкова требует 200 млн рублей от Большого театра

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова требует 200 млн рублей от Большого театра
Агентство городских новостей Москва

Москва, 9 сентября. Балерина Анастасия Волочкова потребовала от Большого театра 200 миллионов рублей за моральный вред. Она подробно рассказала о судебном процессе.

По словам Волочковой, иск к Большому театру подан по пяти эпизодам. В частности, артистка судится из-за невыплаты ей зарплаты с 1998 года. Волочкова добавила, что в 2003 году ее незаконно уволили из учреждения, не выплачивая при этом положенную пенсию, указал телеканал «360».

Адвокат балерины Евгений Корчаго сообщил, что прокуратура подтвердила нарушение трудовых отношений между Волочковой и Большим театром. Учреждение культуры, по его словам, привлечено к административной ответственности.

«В суде мы требуем взыскать невыплаченную заработную плату за период практически более 17 лет. Во-вторых, произвести все необходимые отчисления в Пенсионный фонд и социальные фонды», — пояснил адвокат Анастасии Волочковой.

Сумма невыплаченной зарплаты балерине уточняется. Артистка также запросила 200 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

Анастасия Волочкова нередко попадает в скандальные истории. Подписчики осудили знаменитость за то, что она пришла в платье с экстремальным декольте на школьную линейку дочери.

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суд волочкова большой театр
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