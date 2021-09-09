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Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
Весь мир
Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
flickr.com  /  International Monetary Fund Follow

Кито, 9 сентября. Правительство Эквадора, страдающего от кризиса в результате пандемии, достигло соглашения с МВФ о предоставлении стране кредита в размере 6 млрд долларов. Об этом сообщил министр экономики южноамериканского государства Симон Куэва.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно быть одобрено Исполнительным советом Международного валютного фонда. В этом случае Эквадору будут выделены 1,5 млрд долларов со стороны МВФ и еще 4,5 млрд от других организаций. Выплаты планируют осуществить до конца 2022 года.

«Нынешнее правительство стремится к экономическому восстановлению и устойчивому росту, а также бюджетно-финансовому равновесию в среднесрочной перспективе», — отметил министр.

По словам Куэвы, договор устанавливает целевые показатели в отношении бюджета, социального обеспечения, укрепления государственных финансов и восстановления экономики для правительства президента Гильермо Лассо от правой партии «Создавая возможности» (CREO).

Глава Центрального банка Эквадора Гильермо Авеллан добавил, что средства будут направлены на план по вакцинации населения, а также на ликвидацию голода и социальные пособия. Министр экономики подчеркнул, что 800 млн, которые выделит МВФ в 2021 году, и еще 700 млн на 2022 год «обеспечат государство достаточными средствами для финансирования».

В прошлом году предыдущий президент Ленин Морено подписал соглашение о получении суммы в 6,5 млрд долларов от МВФ, большая часть которой уже предоставлена. Целью финансирования было гарантировать оживление экономики Эквадора на фоне кризиса из-за низких цен на нефть и начала пандемии. Морено столкнулся с масштабными протестами, в частности со стороны наиболее уязвимых слоев населения, после попытки ликвидировать бюджетный дефицит с помощью ограничения субсидий на топливо.

По словам Куэвы, администрация Лассо готовит финансовую реформу, которая не будет иметь последствий для бедных эквадорцев. Он подчеркнул, что данная инициатива может также обеспечить дополнительные налоговые поступления от групп с высоким уровнем дохода.

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