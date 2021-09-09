Симоновский районный суд провел очередное заседание по иску Пригожина к Соболь

Москва, 9 сентября. Следующее заседание суда по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина против сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь состоится 29 октября.

На базе Симоновского районного суда 9 сентября состоялось заседание о взыскании с Соболь компенсации морального вреда в пользу Евгения Пригожина за распространение недостоверной информации о бизнесмене.

«По ходатайству истца суд приобщил к материалам дела документы, характеризующие Евгения Викторовича Пригожина в личной и профессиональной сфере. Следующее заседание назначено на 29 октября в 12:00», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Юридическая команда «Конкорда» отметила, что каждый гражданин должен отвечать по закону за совершение противоправных поступков, поэтому Симоновский районный суд Москвы обязан вынести справедливое решение в отношении Любови Соболь. Юристы компании уточнили, что судебные иски Евгения Пригожина не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение нарушителей к соблюдению действующего российского законодательства.

Евгений Пригожин обратился в суд с отдельным иском против Соболь в начале июня. Предприниматель хочет вновь проучить сторонницу осужденного Навального, которая распространяла недостоверные материалы о Пригожине в интервью журналисту «Царьграда».