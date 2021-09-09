Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 14:13
14:11
Весь мир
Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
14:09
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе экстремистского движения «Меджлис» Чубарову
14:08
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина хочет через суд взыскать с экс-невестки 2 миллиона рублей
14:08
Весь мир
Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
14:04
Общество
Сербия произвела порядка 545 тысяч доз вакцины «Спутник V»
14:03
Общество
Композитор Виталий Муканяев рассказал о процессе создания музыки к «Шугалею-3»
14:02
Весь мир
Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
14:02
Общество
Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
14:01
Спорт
«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
13:58
Происшествия
Под Иркутском мужчина и женщина подожгли машину с шестилетним ребенком
Все новости

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на прощание с Борисом Красновым
Общество
Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на прощание с Борисом Красновым
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 9 сентября. Знаменитая певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным пришла на прощание с художником и сценографом Борисом Красновым.

Звезда сцены, облачившись во все черное, сидела в первом ряду и сосредоточенно смотрела в сторону гроба с любимым сценографом. Рядом с 72-летней знаменитостью находился ее супруг. Видео с церемонии прощания с художником появилось в Telegram-канале «Звезда».

Примадонна тяжело переживает утрату. Она неоднократно говорила о теплых отношениях с Красновым, который делал для нее концертные шоу.

Прощание с Борисом Красновым началось в полдень в большом траурном зале «Троекурово». На траурной церемонии присутствуют родные и коллеги маэстро. Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище.

Последние годы жизни художник боролся с тяжелым заболеванием. Его здоровье пошатнулось десять лет назад, когда он пережил два инсульта. Врачи не давали никаких шансов на восстановление сценографа. Но он смог поправиться.

В начале года у постановщика диагностировали пневмонию. Летом его поразил инсульт. Борис Краснов умер ночью 7 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на прощание с Борисом Красновым
пугачева прощание краснов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru