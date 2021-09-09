Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на прощание с Борисом Красновым

Москва, 9 сентября. Знаменитая певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным пришла на прощание с художником и сценографом Борисом Красновым.

Звезда сцены, облачившись во все черное, сидела в первом ряду и сосредоточенно смотрела в сторону гроба с любимым сценографом. Рядом с 72-летней знаменитостью находился ее супруг. Видео с церемонии прощания с художником появилось в Telegram-канале «Звезда».

Примадонна тяжело переживает утрату. Она неоднократно говорила о теплых отношениях с Красновым, который делал для нее концертные шоу.

Прощание с Борисом Красновым началось в полдень в большом траурном зале «Троекурово». На траурной церемонии присутствуют родные и коллеги маэстро. Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище.

Последние годы жизни художник боролся с тяжелым заболеванием. Его здоровье пошатнулось десять лет назад, когда он пережил два инсульта. Врачи не давали никаких шансов на восстановление сценографа. Но он смог поправиться.

В начале года у постановщика диагностировали пневмонию. Летом его поразил инсульт. Борис Краснов умер ночью 7 сентября.