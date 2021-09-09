Краснодарские школьники оплачивают проезд пятерками

Экономить с помощью знаний теперь можно весь сентябрь. Краснодарские школьники могут не оплачивать проезд, если в этот день получили отличные оценки. Вместо оплаты проезда дети просто передают дневник.

«Я очень рад, я сегодня сэкономлю благодаря пятерке 35 рублей и куплю свой любимый пирожок с яблоком», — поделился ученик четвертого класса Артем Петров.

Коммерческая транспортная компания проводит акцию уже второй год. После летних каникул детям сложно сразу войти в колею и начать учиться. Чтобы мотивировать школьников получать хорошие оценки, организаторы и придумали необычный бартер.

«[Школьники — примечание ФАН] замечательно реагируют, веселые, радостные. Говорят: «Это большой стимул для нас, чтобы получать пятерки». Говорят, будут стараться», — рассказал водитель автобуса Алексей Пилипенко.

Около 175 000 краснодарских учеников в новом учебном году сели за парты, из них более 20 тысяч — первоклассники. В одной из городских школ в этом году сформировали 28 первых классов.