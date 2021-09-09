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Песков: вопрос участия Путина в саммите Группы двадцати пока прорабатывается
Политика
Песков: вопрос участия Путина в саммите Группы двадцати пока прорабатывается
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 сентября. Вопрос возможного участия президента РФ Владимиру Путина в саммите стран «Группы двадцати» (G20) в Риме пока что прорабатывается в Кремле.

В четверг 9 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами и ответил на вопрос об участии Путина в грядущем саммите G20. По словам представителя Кремля, данный вопрос пока что прорабатывается и в скором времени президент примет окончательное решение.

«В ближайшее время это решение будет принято главой государства», — подтвердил журналистам Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил прессе, что Путин готов принять участие в съезде, если до октября возникнет потребность для экстраординарного виртуального саммита G20 в Риме.

Саммит G20 пройдет в Италии в конце октября 2021 года. Двумя днями ранее в Риме прошла встреча руководителей минздравов. Российская делегация призвала участников страны "Большой двадцатки" взаимно признавать вакцины от коронавируса нового типа и сформировать общий подход к снятию ограничений на трансграничные переезды для вакцинированных граждан.

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