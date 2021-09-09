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Белоруссия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:59
Экономика
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
transoil.by  /  ОАО ”ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА”

Москва, 9 сентября. «Белнефтехим» ограничил транзит сырья по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Транспортировка остановлена до 13 сентября. Причиной соответствующего решения стал прием нефти по трубопроводу Одесса — Броды, передает ТАСС.

«До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса — Броды" на территорию Белоруссии», — заявил Демин.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает прокачку топлива на белорусские НПЗ и его транзит на рынок ЕС. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, пролегает через Брянск и позже разделяется на два участка: северный и южный. Он проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, ФРГ, Венгрию, Латвию и Литву.

Объем прокачки черного золота фирмой «Транснефть» в сентябре 2021 года может составить 37,37 млн тонн. При этом транспортировка нефти по «Дружбе» в этом месяце ожидается в размере 3,22 млн тонн.

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