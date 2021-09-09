Ливийские нефтяники пригрозили остановить работу южных месторождений

Триполи, 9 сентября. Жители южного региона Ливии обратились к переходному правительству с требованием уволить председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафу Саналлу и его двух заместителей. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Абд аль-Хамиду Дабибе.

Граждане попросили главу кабмина провести ряд реформ по улучшению условий труда для специалистов по добыче природного ресурса. На выполнение всех претензий дается неделя. В противном случае протестующие остановят работу месторождений.

Также в список требований вошли «освобождение всех незаконно удерживаемых лиц из тюрем на западе Ливии» и «оказание помощи семьям погибших, пропавших без вести и раненых при выполнении рабочих обязанностей в нефтяном секторе».

Абд аль-Хамид Дабиба пока никак не отреагировал на требование протестующих. Профильные ведомства также не прокомментировали скорую блокировку работы нефтяных месторождений.

Накануне представители морского порта Ас-Сидра подтвердили, что специалисты временно приостановили экспорт природных ресурсов. Что же касается добычи на месторождениях, то она продолжается.

В минувшее воскресенье, 5 сентября, группа протестующих граждан собралась перед зданием переходного правительства в Триполи с требованием полностью сменить руководство Национальной нефтяной корпорации (ННК). Мероприятие проходило на фоне заседания кабмина по урегулированию распрей между министром нефти и газа Мухаммадом Ауном и Мустафой Саналлой.