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Миронов считает, что строительство городов в Сибири поможет россиянам обрести свое жилье

Общество
Миронов считает, что строительство городов в Сибири поможет россиянам обрести свое жилье
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 сентября. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сообщил о возможности возведения новых городов в Сибири.

В России сотни тысяч граждан ждут в очереди, чтобы получить жилье. Некоторые люди находятся в ожидании десятки лет, это примерно столько же, сколько другим понадобится для выплаты ипотеки. Решением в обоих вариантах могут стать сибирские новостройки, считает председатель партии СРЗП Сергей Миронов. Подробнее — в материале издания «Русские онлайн».

Программа переселения соотечественников не способна привлечь больше людей в Россию, так как не дает гарантии достойного уровня жизни. Несмотря на подъемные деньги, приобрести жилье в РФ невозможно. Панацеей могут стать новые города в Сибири, если включить их в программу переселения в пункте о безвозмездном предоставлении в них жилья большей площади.

При таких условиях программы люди смогут переехать в Сибирь.

«Иначе людей для этого проекта взять будет неоткуда. Окончательно высосать население из последних сел в Сибири, чтобы она обезлюдела, или пустить чартерные поезда из Средней Азии — не вариант. Для кого будем строить? Предлагаю законодательно закрепить право за очередниками на получение жилья в новых городах. Либо принять на родину русских из ближнего зарубежья — которые хотели бы вернуться в родную гавань, но боятся это сделать, потому что их никто не ждет», — считает Миронов.

Председатель партии СРЗП Сергей Миронов уверен, что новые города в Сибири помогут решить вопрос с Украиной, а точнее — позволят русским выгодно переехать в Россию.

«Лучше "обескровить" Украину, чем Сибирь. За бесплатным жильем поедут целыми семьями. История нашей страны помнит такие примеры. С этой позиции новые города станут полюсами притяжения для наших соотечественников из стран СНГ и дальнего зарубежья», — уверен эксперт.

Ранее архитектор Гайкович объяснил, что позволит сделать новые города Сибири успешными.

 

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города строительство сибирь
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