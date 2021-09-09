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Песков ответил на вопрос о возможности признания Москвой «Талибана»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:58
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности признания Москвой «Талибана»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 сентября. Москва не намерена торопиться с признанием нового Правительства Афганистана, назначенного запрещенным в России террористическим движением «Талибан»1, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном признании состоящего из талибов переходного кабмина в ходе беседы с представителями прессы. Однако признание состоится только в том случае, если действия талибов не будут расходиться с их обещаниями, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Россия не спешит с признанием ("Талибана". — Прим. ФАН.). Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства. Это мы будем самым тщательным образом отслеживать», — пообещал Песков.

После захвата талибами Кабула и провозглашения «Исламского эмирата Афганистан» представители движения заявили о гарантиях соблюдения прав человека в стране, включая женское образование. Также «Талибан» пообещал провести в стране выборы, к которым будут допущены представители всех слоев афганского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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