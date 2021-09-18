Михайлов день 2021: история, традиции и приметы, что нельзя делать 20 сентября

Михайлов день — это народное название праздника в честь одного из самых известных библейских героев — архангела Михаила, который почитается как божественный архистратиг (старший воин). Имя Михаил означает «Кто как Бог». Русская православная церковь вспоминает архангела дважды — 20 сентября и 21 ноября.

Михайлов день 2021: что вспоминают

В Михайлов день, который отмечается в понедельник, 20 сентября, вспоминают чудо, которое произошло в IV веке недалеко от античного города, который назывался Иераполь (сегодня это территория Турции). Там в местности под названием Херотопа, рядом со священным источником, местный житель в благодарность за исцеление своей дочери возвел храм в честь архангела Михаила. Святилище было построено у священного источника, из которого, согласно преданию, немая девушка (дочь строителя храма) испила воды и после этого начала говорить.

Однако язычники не хотели видеть храм и попытались его разрушить, направив на святилище воды двух рек. По преданию, настоятель так усердно молился архангелу Михаилу, что тот лично пришел на помощь: пробил копьем отверстие в горах, в которое устремились бурные воды, огибая храм.

Федеральное агентство новостей /

Традиции и приметы на Михайлов день, что нельзя делать 20 сентября

На Руси архангел Михаил был одним из наиболее почитаемых святых — защитник людей от бед и недугов, который расправлялся с силами зла при помощи своего разящего копья. Поскольку Михайлов день в сентябре посвящен чуду, связанному с водой, в это время чествовали считавшиеся священными источники. Воду из них запасали и использовали как лечебный напиток, а вот для хозяйственных целей ее брать строго запрещалось, особенно в праздник.

На Михайлов день на Руси в некоторых местностях по традиции устраивали общие собрания, которые назывались мирские братчины. На них старались урегулировать все ссоры и споры, чтобы потом отметить это совместной трапезой, нередко с возлияниями. Оставить нерешенным спор считалось дурной приметой.

В праздник запрещалось работать. День следовало посвятить общинному веселью, совместной трапезе, неспешной подготовке к будущей зиме. Праздник считался сытным — осенние работы завершены, хлеба еще вдосталь, закрома полны, деньги от продажи излишков урожая звенят в карманах. Поэтому жадничать, проявлять скупость и сидеть взаперти в этот день считалось зазорным и просто плохой приметой. Многие говорили, что так можно сглазить удачу.

В то же время тех, кто в праздник излишне увлекался выпивкой, а особенно после этого бузил, сурово осуждали.

Согласно приметам, на Михайлов день постепенно начинала подступать зима.

«Михаил морозцем прихватил», — гласила русская поговорка.

Заморозки на Михайлов день, а также утренний иней считались признаком снежной зимы.

В сентябре многие отметили и другой праздник — Еврейский Новый год — Рош а-Шана. Считается, что в этот день Всевышний творит суд над всеми, определяя жребий каждого, поэтому праздник также носит название Судный день.