Фотографии новой принцессы Дианы из «Короны» появились в Сети

Лондон, 9 сентября. Новые кадры со съемочной площадки сериала «Корона» появились в Сети. В объектив камеры попала актриса Элизабет Дебики, которая играет роль принцессы Дианы.

Фотографии были сделаны на аэродроме Дансфолд в Суррее, расположенном недалеко от Лондона. На кадрах Дебики была в элегантном цветастом платье и с прической, как у знаменитой принцессы.

Фотографы поймали актрису, когда она выходила из автомобиля. Рядом с ней были Доминик Уэст, перевоплотившийся в принца Чарльза, и юные актеры, которые играют сыновей принцессы Дианы Уильяма и Гарри.

Сериал «Корона» официально получил шесть сезонов. Пока зрители смогли насладиться только четырьмя. Принцесса Диана появляется в последнем выпущенном сезоне. Ее сыграла актриса Эмма Коррин. Над пятым сезоном уже идет работа. Он вместе с шестой частью охватит события, которые произошли в конце XX — начале XXI века.