ТНТ нашел замену Сергею Сафронову в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»

Москва, 9 сентября. Новый сезон шоу «Битва экстрасенсов» стартует в эфире ТНТ в конце сентября. Иллюзионист Сергей Сафронов, которого обвиняли во взятках от участников, покинул проект.

На место Сафронова продюсеры ТНТ быстро подыскали замену. Новым скептиком и ведущим мистического проекта стал иллюзионист, которого также прозвали «королем внимания» — Илья Ларионов. Скандальная слава «Битвы экстрасенсов» его совершенно не пугает.

«Шоу очень противоречивое, ведь не все готовы верить в экстрасенсорику. И это здорово! Знаете, Сальвадор Дали написал две автобиографии и обе противоречили друг другу», — с энтузиазмом рассказывает о съемках шоу иллюзионист.

По словам Ларионова, он отлично знаком с телевизионной индустрией, однако происходящее на «Битве экстрасенсов» по-настоящему его поразило. Иллюзионист признался, что уже на отборочном испытании он запутался и не мог предположить: кто же обладает даром, а кто просто ловко обманывает ведущих с помощью трюков.

«Видел на отборочном испытании, как один участник трижды нашел в багажнике машины человека, мне хотелось его обнять. При том, что моя задача была всячески его сбивать», — цитирует слова Ларионова «СтарХит».

Какие ожидают новый сезон рейтинги после скандала с Сафроновым, непонятно. Пользователи Сети уверены, что проект давно нужно закрыть и «не дурить голову зрителям». В конце прошлого года экстрасенс Алина Вердиш заявила, что ведущий брал у нее и других участников взятки за подсказки. Сам Сафронов не стал отрицать, что брал деньги, однако, по его словам, это была плата за актерское мастерство.