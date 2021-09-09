«Конкретных прикидок нет»: Песков опроверг слухи о скором саммите Путина и Байдена

Москва, 9 сентября. Москва и Вашингтон поддерживают тесные связи на высоком уровне, но никаких переговоров о саммите глав государств в ближайшем будущем нет, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что уже в октябре могут состоятся переговоры на самом высоком уровне. Официальный представитель Кремля не исключил повторной встречи российского лидера Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джо Байдена, но, по его словам, никакой о информации по конкретной дате нового диалога двух национальных лидеров речи быть не может.

«Контакты между Россией и США на разном уровне идут, но конкретных прикидок о контактах на высшем уровне нет», — отрезал Песков.

О возможной встрече Байдена и Путина уже в октябре этого года со ссылкой на дипломатические круги США сообщало украинское издание «Страна.ua». По данным журналистов, Кремль и Белый дом находятся в постоянном контакте по вопросу организации нового саммита Россия — США в кратчайшие сроки. В центре переговоров, согласно инсайдам, должны быть вопросы глобальной стабильности, гражданская война на Украине и ситуация в Афганистане. На высоком же уровне в конце сентября этого года ожидается вторая встреча межведомственных делегаций в Женеве, также посвященная вопросам стабильности и безопасности.