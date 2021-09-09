Белоруссия предложила иностранным военным атташе посетить учения «Запад-2021»

Минск, 9 сентября. Минобороны Белоруссии предложило иностранным наблюдателям посетить совместные учения «Запад-2021» и лично убедиться в их прозрачности.

Заявление по поводу приглашения для иностранных наблюдателей сделал начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.

«Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ», — заявил Воинов в ходе брифинга, состоявшегося в четверг.

По словам Воинова, посетить учения предложили представителям ООН, Красного Креста, иностранным дипломатам от посольств, аккредитированных в Белоруссии. Кроме того, для наблюдения за активной фазой учений в страну прибыли представители от 60 СМИ, среди которых 23 издания зарубежные.

Ранее СМИ сообщили, что на нижегородском полигоне Мулино состоялась церемония открытия учений, которую посетили представители Минобороны РФ. Маневры продлятся до 16 сентября, в общей сложности в них примут участие 200 тысяч военных и 750 единиц техники и авиации.