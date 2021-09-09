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Владимир Путин намерен лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым
Политика
Владимир Путин намерен лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 9 сентября. Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым состоится в Москве 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин намерен лично присутствовать на церемонии.

О планах Путина сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Также президент направил телеграмму с соболезнованиями родным погибшего.

Министр по чрезвычайным ситуациям погиб 8 сентября при исполнении служебных обязанностей. Глава ведомства пытался спасти режиссера Александра Мельника. Он упал в воду во время съемок в Норильске.

В это время в городе проходили учения.

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