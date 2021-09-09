Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 14:11
14:11
Весь мир
Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов
14:09
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе экстремистского движения «Меджлис» Чубарову
14:08
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина хочет через суд взыскать с экс-невестки 2 миллиона рублей
14:08
Весь мир
Новые власти Гвинеи встретились с послом Российской Федерации
14:04
Общество
Сербия произвела порядка 545 тысяч доз вакцины «Спутник V»
14:03
Общество
Композитор Виталий Муканяев рассказал о процессе создания музыки к «Шугалею-3»
14:02
Весь мир
Эквадор возьмет многомиллиардный кредит у МВФ
14:02
Общество
Жители исторического центра Самары остались без холодной воды
14:01
Спорт
«Всегда забивал сильным клубам»: игрок «Анжи» рассказал о Гамиде Агаларове
13:58
Происшествия
Под Иркутском мужчина и женщина подожгли машину с шестилетним ребенком
Все новости

Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:41
Политика
Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября. По словам Пескова, российский президент не будет принимать участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Владимир Путин назвал ответственную за мировой порядок организацию. По словам российского президента, ответственность за порядок в мире несет ООН. Он также подчеркнул, что Совбез ООН должны представлять пять постоянных членов — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН
путин россия оон песков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru