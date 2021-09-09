Песков опроверг сообщение об участии Путина в Генассамблее ООН

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября. По словам Пескова, российский президент не будет принимать участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Владимир Путин назвал ответственную за мировой порядок организацию. По словам российского президента, ответственность за порядок в мире несет ООН. Он также подчеркнул, что Совбез ООН должны представлять пять постоянных членов — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.