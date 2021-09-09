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Мишустин: мораторий на проверки МСП продлен на год

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:44
Экономика
Мишустин: мораторий на проверки МСП продлен на год
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 сентября. Мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса продлен до конца 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, указал он на открытии заседания Кабинета министров.

«Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса», — сделал заявление Мишустин.

Мораторий затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства. Ранее эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Такой запрет действует в стране с апреля 2020 года, его уже продлевали.

Целиком восстановить свой бизнес после пандемии коронавируса удалось 44% российских компаний. Относительно сентября 2020 года показатель увеличился на 28%, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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