В сентябре детям сирийской провинции Хасака оказалось непросто вернуться в школу. Причиной стали действия курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующих часть региона. Они проводят на занимаемых территориях собственную политику, которая касается в том числе и сферы образования.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН поговорил с главой департамента по образованию Хасаки Ильхам Сурхам и выяснил, какие сегодня существуют проблемы в обучении.

За последний год в одном только городе Эль-Камышлы и его пригородах радикалы захватили 19 из 31 школы. В общей сложности по всему региону под контролем СДС сейчас находятся около 2100 учебных заведений, значительная часть которых утратила первоначальную функцию и была переделана в тюрьмы и штабы боевиков.

Федеральное агентство новостей /

Ильхам Сурхам сообщила, что курдская администрация насильно навязывает учебным заведениям собственную программу, существенно отличающуюся от утвержденной властями Сирии. Такую политику члены «Сирийских демократических сил» проводят начиная с 2013 года.

Федеральное агентство новостей / Денис Тарасов

Тем не менее эти инициативы не признаются как Дамаском, так и простыми гражданами, стремящимися отдать детей в школы, которые находятся в ведомстве официальной власти. На данный момент в крупных городах Хасака и Эль-Камышлы по учебным программам министерства образования работают 179 учреждений.

Сложившаяся в регионе обстановка приводит к ухудшению обстановки и снижению уровня грамотности среди жителей.

Для исправления ситуации власти идут на создание новых учебных заведений. Многие правительственные здания были переоборудованы под школы, а жители отдаленных регионов часто предоставляют собственные дома для организации там небольших классов. Туда сотрудники министерства образования привозят парты, стулья и необходимую литературу.

Федеральное агентство новостей / Мохамад Жарбуа

Чтобы обеспечить детей питьевой водой, рядом с новыми школами вырывают колодцы. Также организованы дополнительные пункты медицинского обслуживания.

Сирийцы не хотят, чтобы их дети учились по курдским программам и вынуждены каждый день отправлять детей в отдаленные районы, контролируемые Сирийской Арабской Армией (САА). Число таких случаев столь велико, что в каждом классе сейчас насчитывается порядка 120–130 человек.

«Родители учащихся понесли новые материальные убытки, поскольку дополнительных трат требует транспортировка детей от места жительства до подконтрольных сирийской власти школ», — рассказала чиновница.

Кроме того, дальняя дорога через занятые «Сирийскими демократическими силами» районы может быть опасна для несовершеннолетних, так что детям нужно сопровождение по пути к месту учебы и от него.

Организация новых объектов для обучения — не единственное, что делает Дамаск. В настоящее время министерство образования при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) следит за ситуацией и координирует меры по применению программ самообучения молодых граждан. Специально для этого разработаны учебные пособия, направленные на получение образования на дому.

Федеральное агентство новостей /

Ильхам Сурхам сообщила, что в этом году на подконтрольной территории курдские группировки обновили свой учебный план и начали препятствовать зачислению детей в 10-й класс и выше.

«Они хотят развить невежество в подрастающем поколении, но, несмотря на это, образовательный процесс в провинции продолжается», — сказала она.

Чиновница указала на примечательный факт: даже при условии разработки собственных учебных пособий многие члены администрации СДС стараются отправить своих детей в подконтрольные Дамаску районы. То есть они и сами не верят в эффективность данной политики в подконтрольных учреждениях.

«Сирийское правительство работало и работает над тем, чтобы гарантировать детям всей провинции Хасака реализацию их права на государственное образование», — заключила директор департамента.

Федеральное агентство новостей / Денис Тарасов

Деструктивная политика проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» в отношении школ — не единственное, что вызывает раздражение у граждан республики. Нередко боевики совершают нападения на сирийцев, воруют продовольствие у местных жителей, а также практикуют принудительную вербовку молодых людей в свои ряды. Это уже неоднократно привлекало внимание мировой общественности и стало причиной увеличения числа митингов и демонстраций, организованных жителями Хасаки.